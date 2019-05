Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Cuba na Castro

20.20-21.25 uur op NPO2

Toen Yuri Capetillo negentien jaar was, verliet hij Cuba om in Nederland z'n geluk te beproeven. Nu, zestien jaar later, keert hij terug naar het land van de dikke sigaren en gekleurde oldtimers om te zien of hij destijds de juiste keuze heeft gemaakt. Een van de levensvragen die hij probeert te beantwoorden, luidt: leven in armoede zonder agenda, of leven in rijkdom mét agenda?

Realityprogramma: De Gevaarlijkste Wegen Van De Wereld

20.15-21.20 uur op NPO3

Souldiva Shirma Rouse en fitgirl Fajah Lourens kruipen samen in de auto om door Bosnië en Herzegovina te rijden. De route leidt langs het oorlogsgebied van de jaren negentig en de gesprekken gaan over vrouwelijkheid en discriminatie.

Reportageverslag: Artiesten voor de Vrijheid

23.15-0.19 uur op NPO1

Elk jaar worden er op 5 mei verschillende bevrijdingsfestivals gehouden. Dit jaar doen drie ambassadeurs met een helikopter de verschillende feesten aan: Kraantje Pappie, Maan en dj Sam Feldt.

Film: The Boss

20.30-22.30 uur op SBS9

De succesvolle zakenvrouw Michelle Darnell (Melissa McCarthy) gaat hard onderuit als ze wordt veroordeeld voor fraude. Eenmaal weer op vrije voeten, moet ze van onderop beginnen en krijgt ze hulp van haar assistent Claire (Kristen Bell). Via Claires dochter komt Darnell op het idee voor een nieuw bedrijf, maar ze lijkt weinig te hebben geleerd en menigeen is nog steeds kwaad op haar.

Film: The Dark Knight Rises

20.30-23.50 uur op Veronica

Het is acht jaar geleden dat Batman (Christian Bale) in de duisternis is verdwenen. Met de komst van de gemaskerde terrorist Bane (Tom Hardy), die meedogenloze plannen heeft voor Gotham, zal Batman terug moeten keren.

