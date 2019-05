Filemon Wesselink maakt voor BNNVARA een vierdelige serie over monogamie, laat de presentator woensdag weten.

De veertigjarige presentator deelt in elke aflevering zijn bevindingen met zijn nieuwe vriendin, zegt hij in een persbericht van BNNVARA.

"Ik ben sinds kort weer verliefd en dan is iedereen monogaam, maar hoelang duurt zoiets?", aldus Wesselink. "Is monogamie nog wel een logisch streven anno 2019? Ik ga er vol in duiken."

In Vreemdgaan met Filemon komen filosofen en biologen aan het woord en volgt de presentator een stel dat in relatietherapie zit. Ook vraagt hij collega's hoe zij omgaan met monogamie. De eerste aflevering is volgende week vrijdag te zien.

In januari werd bekend dat Wesselink en zijn vriendin Michaela, met wie hij drie kinderen heeft, hun relatie na ruim tien jaar hadden verbroken.