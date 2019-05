Film1 gaat per 1 augustus stoppen met een lineaire televisieprogrammering, bevestigt de zender in gesprek met NU.nl na berichtgeving door Totaal TV.

Diverse filmdistributeurs meldden dinsdag door Film1 ervan op de hoogte te zijn gebracht dat de lineaire uitzendingen per 1 augustus stoppen. Per die datum zal Film1 enkel voortbestaan als streamingdienst.

Film1 bevestigt ook te zullen stoppen met de OTT-service, waarmee digitale televisiegebruikers films on demand kunnen bestellen. Film1 wil vooralsnog geen nadere toelichting geven. Volgens Totaal TV is een van de redenen van het besluit het toenemend aantal kijkers dat on demand televisie kijkt.

Film1 biedt vier digitale televisiezenders, die bekeken kunnen worden via een abonnement. Het is niet bekend hoeveel abonnees Film1 heeft. Veel Nederlandse en internationale producties gaan op de kanalen in (televisie)première, zoals Mamma Mia!: Here wo Go Again en Mission Impossible: Fallout.

De zenders gingen gezamenlijk met Sport1 op 1 februari 2006 van start en opereerden onder de namen FilmNet (opgezet in 1985) en Canal+ (in 1997 de opvolger van FilmNet). Het is inmiddels een onderdeel van Sony Pictures Television. Het is hiermee de oudste betaaltelevisiezender van Nederland.