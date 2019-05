Verslaggever Pim Sedee van De Telegraaf doet zowel in Londen als Amsterdam aangifte tegen een Ajax-supporter. De journalist en zijn cameraman werden dinsdagavond voor de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur tijdens een live-uitzending aangevallen, meldt De Telegraaf woensdag.

Tijdens de uitzending voor Telegraaf TV was te zien hoe Sedee in het gezicht werd geslagen door de boze fan, die zich kwaad leek te maken over de krant.

Ook cameraman Thom Schelstraete kreeg een tik van de supporter, die duidelijk in beeld werd genomen.

Sedee liet kort na het incident zelf via Twitter weten dat hij en zijn cameraman "helemaal oké" waren.

De man die Sedee sloeg, is inmiddels opgepakt, laat zijn advocaat Alex Admiraal weten aan De Telegraaf.

Journalist Valentijn Driessen, een collega van Sedee, liet zich in februari tijdens een uitzending van Veronica Inside negatief uit over Ajax-coach Erik ten Hag. Daarna verschenen online boze reacties van Ajax-fans.

Of dat ook een een van de beweegredenen van de supporter in Londen was, is onbekend.