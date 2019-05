Rapper Donnie, presentatrice Gwen van Poorten en kickbokser Rico Verhoeven maken kans op de Best Social Award, de belangrijkste socialemediaprijzen van Nederland. Andere kanshebbers zijn vlogger Dylan Haegens, politicus Rob Jetten en oud-tennisser Raemon Sluiter.

De nominaties voor de prijzen werden door een jury, publiekssuggesties en de redactie van The Best Social Media bepaald, de uiteindelijke winnaars door het publiek. Tot en met 15 mei kan er worden gestemd op de winnaar.

De prijsuitreiking voor de publieksprijzen vindt plaats op 13 juni. De dag ervoor is er een zakelijk gedeelte, waarbij bedrijven als de Efteling en Netflix kans maken op een prijs.

Tim Hofman, die in 2017 en 2018 meerdere malen in de prijzen viel, zit ook deze editie weer bij de genomineerden voor de publieksprijzen. Net als in 2018 dingt hij mee naar de prijs voor Beste YouTube-serie en Beste Personality. In die laatstgenoemde categorie staan naast Van Poorten en Donnie ook onder anderen Chantal Janzen en Vjeze Fur.

Voor de nieuwe editie van de Best Social Awards zijn er daarnaast vier nieuwe categorieën in het leven geroepen. Zo maken Kwebbelkop en DusDavidGames kans op de prijs van Beste Gamer en staat Rico Verhoeven tegenover onder anderen Joel Beukers en Bibian Mentel in de categorie van Beste Sporter. De andere twee nieuwe categorieën zijn die voor Beste Tiktok'er (rondom de gelijknamige app voor korte video's) en Beste Nieuwkomer.