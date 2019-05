Een maand nadat de journalistieke website De Correspondent liet weten dat de Engelstalige versie van hun site (The Correspondent) niet vanuit New York maar vanuit Amsterdam wordt geleid, heeft het bedrijf zijn excuses aangeboden voor de gebrekkige communicatie rondom deze beslissing.

Een aantal voormalige werknemers en leden van de Engelstalige website voelden zich misleid. Zij gingen er van uit dat er een kantoor in New York zou worden geopend.

In een reactie die het medium dinsdag deelt op Twitter, zegt De Correspondent dit volledig te begrijpen. Zo zeggen zij dat ze de locatie van hun nieuwe redactie in de loop der tijd wijzigden, maar dit nauwelijks communiceerden.

"Dit zijn grove fouten voor een website die vertrouwen hoog in het vaandel heeft staan", meldt De Correspondent in de verklaring. "We bieden onze onvoorwaardelijke excuses aan. We streven ernaar om dit in de toekomst beter te doen." Ook zeggen zij dat leden hun geld terugkrijgen, als zij dit wensen.

De Correspondent zegt het vertrouwen van hun ambassadeurs, leden en donateurs terug te willen winnen, wat zij willen bereiken door meer informatie met hen te delen. Zo zal de journalistieke website transparantie bieden op het gebied van hun financiën en zal worden verteld waar de 2,6 miljoen dollar (2,3 miljoen euro) die is geïnvesteerd aan wordt besteed.

De leden van De Correspondent zullen deze informatie toegestuurd krijgen per e-mail en ook zal het medium dit delen via Twitter.

In één maand tijd werd 2,5 miljoen dollar opgehaald

Via crowdfunding werd eind vorig jaar in een maand tijd 2,5 miljoen dollar (ruim 2,2 miljoen euro) opgehaald. Ruim 42.000 mensen uit meer dan 130 landen brachten het geld bijeen voor de Engelstalige website, die op 30 september wordt gelanceerd.

Het besluit van De Correspondent om het kantoor in New York op te doeken zorgde voor veel kritiek vanuit de Amerikaanse mediawereld. Velen hebben het idee dat hen een verkeerd beeld is voorgeschoteld.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat investeerders zich misleid voelden door het besluit van de Correspondent om de Engelstalige versie The Correspondent niet vanuit New York te leiden. In plaats van het woord investeerders, had hier moeten staan de ambassadeurs en donateurs, dan wel de leden van De Correspondent die bijdroegen aan de financiering van het platform. Rob Wijnberg van De Correspondent laat weten: "Onze investeerders, Omydiar Network en Stichting Democratie en Media, hebben het vertrouwen geenszins in ons verloren."