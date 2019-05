Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Entertainment: It Takes 2

20.30-22.00 uur op SBS6

Elk jaar blijkt It Takes 2 weer verrassende deelnemers te kunnen strikken: Jan Versteegh bleek in het eerste seizoen een ware crooner, vlogster Bibi Breijman in de volgende reeks een onontdekte popdiva en YouTuber Dionne Slagter ontpopte zich in de laatste serie tot een podiumbeest. In het vierde seizoen, nu op SBS6 in plaats van RTL 4, zetten wij ons geld op voormalig 'supermarktmanager' Harry Piekema.

Talentenjacht: All Together Now

20.30-22.30 uur op RTL 4

In de nieuwe talentenjacht moeten de kandidaten ervoor zorgen dat van de honderd muziekprofessionals zoveel mogelijk opstaan én mee gaan zingen. Alleen dan maak je kans op de wekelijkse hoofdprijs van 10.000 euro.

Film: Scarface

20.30-23.55 uur op SBS9

Al Pacino is Tony Montana, een van de vele Cubaanse vluchtelingen die in Amerika op het criminele pad belanden. Hij komt in het gevlei bij de lokale gangsterbaas en weet zich in sneltreinvaart op te werken.

Film: A Bridge Too Far

20.30-00.10 uur op RTL 7

Een film naar het boek van Cornelius Ryan over de geallieerde operatie Market Garden in het gebied rond Arnhem in 1944. De geallieerden brengen middels luchtlandingen 35.000 soldaten achter de Duitse linies, van wie maar liefst 17.000 om het leven komen.

