Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat de in 2014 uitgezonden PowNews-uitzending over Onno Hoes niet onrechtmatig was. Het hof vernietigt daarmee de uitspraak van de rechtbank, die eerder oordeelde dat de uitzending wel onrechtmatig was.

Omroep PowNed liet in de bewuste uitzending beelden zien van een seksueel getinte ontmoeting tussen Hoes en een jongere man. Hoes was destijds burgemeester van Maastricht en was getrouwd met Albert Verlinde.

Na de commotie die vervolgens ontstond, besloot Hoes op te stappen als burgemeester. De rechtbank in Amsterdam oordeelde in 2016 dat PowNed een schadevergoeding aan Hoes moest betalen en dat de omroep de beelden niet had mogen uitzenden. Ook moest PowNed de beelden verwijderen.

'Ex-burgemeester maakte privéleven tot onderwerp van aandacht'

Het hof stelt nu dat de ex-burgemeester zijn privéleven tot onderwerp van publieke aandacht en politieke beoordeling heeft gemaakt, waardoor zijn ontmoetingen met een jonge man ook tot onderdeel van het publieke debat mochten worden gemaakt.

Hoewel het maken en uitzenden van geheime opnamen inbreuk maken op het privéleven, vindt het hof dat de journalistieke vrijheid van meningsuiting in een politieke kwestie in dit geval zwaarder weegt. Daarbij telt mee dat de opnamen zijn gemaakt in publiek toegankelijke ruimtes.

Dominique Weesie: 'Deze situatie kent geen winnaars'

PowNed-oprichter Dominique Weesie laat in een reactie aan NU.nl weten dat de bewuste beelden van Hoes waarschijnlijk niet meer door de omroep beschikbaar zullen worden gemaakt.

"Het is al zo lang geleden. Deze situatie kent geen winnaars en Onno Hoes moet gewoon door met zijn leven. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik kijk met zeer gemengde gevoelens op die affaire terug."

Het item over Hoes werd uitgezonden tijdens de laatste uitzending van PowNews. Daar heeft Weesie wel spijt van. "Die hele uitzending stond al vast, maar werd enkele uren daarvoor helemaal omgegooid door de video van Hoes. Daarna hebben we met zoveel gezeik te maken gekregen."

Op de vraag of Weesie met de kennis van nu hetzelfde zou doen, antwoordt hij echter bevestigend: "Want Hoes heeft zijn burgemeesterschap misbruikt en daar was hij al voor gewaarschuwd. Maar misschien hadden we die tweede video niet moeten publiceren."