Rick Nieman had Thierry Baudet "moeten confronteren met de waarheid" toen de politicus beweerde dat fascisme een linkse stroming is, vindt NOS-nieuwslezer Simone Weimans.

De Forum voor Democratie-leider was begin april te gast in Niemans talkshow WNL op Zondag en zei in het programma onder andere dat fascisme is voortgekomen uit het communisme en dat de Italiaanse dictator Benito Mussolini (1883-1945) lid was van de Italiaanse communistische partij.

Voor deze beweringen zijn amper tot geen bewijzen te vinden, maar Nieman corrigeerde de politicus niet. Volgens Weimans had hij dat wel moeten doen.

"Als journalist moet je onafhankelijk en kritisch zijn. Je moet je feiten op orde hebben. Als je iemand interviewt en het gaat over die periode, over fascisme, dan moet je weten hoe het zit", aldus Weimans in een interview in de VARAgids.

"De Tweede Wereldoorlog is een heel belangrijke periode in de wereldgeschiedenis die we elk jaar herdenken, waar we het elk jaar over hebben. Als iemand dingen zegt die niet kloppen, dan moet je die persoon confronteren met de waarheid, met de feiten. Mijn advies aan journalisten zou zijn: bereid je goed voor."

'Ik vraag me elk jaar af hoe dit heeft kunnen gebeuren'

Weimans is op professioneel vlak actief betrokken bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Ze presenteert op 4 en 5 mei meerdere NOS-programma's, die in het teken staan van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

"Op 4 mei heerst de kalmte van het herdenken en terugblikken op de verhalen van toen, bijvoorbeeld van verzetsstrijders. Ik vind het altijd mooi om die verhalen te horen en tegelijkertijd vraag ik me elk jaar weer af hoe dit heeft kunnen gebeuren. En tja, als je kijkt naar wat er nu in de wereld gebeurt, dan hou ik mijn hart vast."