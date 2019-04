Wietze de Jager valt deze week in voor Frank Dane in de ochtendshow van Radio 538. De radio-dj, die jarenlang samen met Mattie Valk 's ochtends te horen was bij Q Music, vindt dat dit een teken van vertrouwen is.

In gesprek met De Telegraaf noemt de radiomaker het daarnaast een "geweldig compliment". Na de hele affaire met Valk, die zonder zijn medeweten een nieuw contract tekende bij Q Music, was De Jager een tijdje niet te horen op de radio vanwege een concurrentiebeding. Hij maakte in die periode vooral televisie. Nu is hij echter weer wekelijks bij Radio 538 te vinden.

"Het is het mooiste wat er is. Een radioprogramma is zoveel persoonlijker dan een tv-format, waar ook veel meer mensen aan werken. Dat is me wel duidelijk geworden. Een radioshow is net een huis wat nooit af is. Je blijft eraan schaven en verven. Tv is heel anders. Dan slaat dit niet aan en gaat het van de buis, terwijl je bij radio rustig kunt bouwen en je gang kunt gaan. Een geweldig tv-contract, maar dan nooit meer radio? Ik zou ervoor bedanken."

De Jager merkte dat zijn vertrouwen in de mensheid een flinke deuk opliep door de situatie met Valk. "Als je vertrouwen in het algemeen een deuk oploopt, kan dat ook zijn weerslag krijgen op je zelfvertrouwen en dat moet je helemaal niet hebben. Ik heb er altijd wel in geloofd dat er wat nieuws zou komen en dat is ook gebeurd."