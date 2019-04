Maandagavond werd bij BNNVARA De Nationale Reistest uitgezonden. Het was voor Geraldine Kemper de laatste klus bij de NPO. Per 1 juni stapt de presentatrice over naar RTL.

Winnaar van de reistest was Sinan Can. De documentairemaker had de meeste vragen over reizen in het algemeen goed en versloeg zo onder anderen presentator Kay Nambiar en boswachter Arjan Postma.

Naast het drietal deden ook stijlicoon Ruba Zai, presentatrice Evelien de Bruijn, atlete Marlou van Rhijn en dj Nicky Romero mee. Vorig jaar won cabaretier Thomas van Luyn.

Kemper presenteerde de quiz samen met Maurice Lede.