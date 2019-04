Ik hou van Holland keert terug op televisie. Het spelprogramma gaat met Linda de Mol mee van RTL 4 naar SBS6.

Albert Verlinde maakte het nieuws wereldkundig in 6 Inside. Een woordvoerder van Talpa Network bevestigt tegenover NU.nl dat ook Guus Meeuwis en Jeroen van Koningsbrugge terug zullen keren. Zij nemen wederom de positie van teamcaptains in. Vanaf welke datum de spelshow weer op televisie te zien is, is nog niet bekend.

Ik hou van Holland werd vanaf 2008 uitgezonden op de zaterdagavond op RTL 4. In 2016 was de voorlopig laatste reguliere show te zien bij de zender. Naar de afleveringen keken gemiddeld zo'n twee miljoen mensen.

Ook werden er diverse thema-uitzendingen gemaakt, waaronder tijdens het WK voetbal in 2010 en 25 jaar RTL (2014). Ook werd in de jaren dat RTL 4 de spelshow in het pakket had, een oudejaarsshow uitgezonden.