Jordi Warners gaat de overstap van SLAM! naar Qmusic maken. De 23-jarige radio-dj gaat samen met Hila Noorzai een programma in het weekend maken.

"Met Jordi halen we een veelzijdig radiotalent naar Qmusic. Hij is jong, maar heeft al veel ervaring en weet als geen ander hoe hij multimediaal in contact kan staan met de luisteraars. Hij is down to earth en past goed bij het DNA van Qmusic", zegt zendermanager Dave Minneboo over de overstap op de website van Qmusic.

Warners zelf kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben dankbaar voor de mooie jaren en kansen die ik bij SLAM! heb gehad. Nu is het tijd voor een nieuwe stap. Ik heb Qmusic altijd al een mooi en warm radiostation gevonden. Met de kansen die ik daar nu krijg heb ik heel veel zin om mijn creativiteit los te laten en samen met Hila een mooie show te maken op de zaterdag- en zondagavond!”

Warners begon zijn carrière bij de regionale zender Simone FM. Na deelname aan de Radio Talentendag van Radio 538 en SLAM! werd Warners toegelaten tot het opleidingstraject van de zenders, waarna hij als producent bij Radio 538 werkte.

In 2015 ging de dj aan de slag bij SLAM!, waar hij zowel in het weekend als doordeweeks te horen was. Bij Qmusic is Warners vanaf juni elke zaterdag en zondag te horen van 18.00 tot 21.00 uur.