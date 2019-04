Winston Gerschtanowitz vindt dat hij als presentator van It Takes 2 veel beter uit de verf komt dan als deelnemer. In de jaren negentig maakte Gerschtanowitz deel uit van de boyband 4 Fun, maar hij peinst er niet over weer te gaan zingen. "Dat is beter voor iedereen", zegt hij lachend.

"Ik weet zeker dat ik er als presentator beter uitkom dan als deelnemer, want ik heb niet the voice."

Gerschtanowitz, die vanaf vrijdagavond 20.30 uur op SBS6 te zien is in de zangwedstrijd voor BN'ers, denkt dat hij de voorronde niet eens was doorgekomen. "Ik kan dat gewoon niet, zingen."

Maar hoe zat het dan met 4 Fun, de groep waarmee hij de hits Levenslang, Overal en Hittegolf scoorde? "Ik weet heel goed wat optreden als zanger is, maar ik zal een klein geheimpje vertellen: mijn microfoon stond regelmatig uit als wij aan het optreden waren. Ik kon zingen wat ik wilde, maar niemand hoorde het."

Presentator wist op juiste moment te stoppen

Ondanks het succes van 4 Fun - waar hij samen met Chris Zegers, Jimmy Geduld en Michiel de Zeeuw deel van uitmaakte - zit een comeback als artiest er voor de presentator niet in. "We hebben toen heel veel succes gehad, heel veel opgetreden en dat was echt te gek. Maar we wisten ook dat we op het juiste moment moesten stoppen. Daar laat ik het bij."

Zingen laat Gerschtanowitz dus over aan de negen bekende Nederlanders die deelnemen aan It Takes 2. Deze keer laten onder anderen Bobbi Eden, Jan Joost van Gangelen en Harry Piekema hun tot nu toe onbekende zangkunsten horen.

"Ik ben negen keer verbaasd geweest", zegt Gerschtanowitz over de prestaties van de BN'ers. "Ik denk dat we echt een topline-up hebben van bekende Nederlanders die allemaal enorm uit hun comfortzone gaan om met trillende benen hier te gaan zingen."

Gerschtanowitz voelt zich als presentator naast Gordon "als een vis in het water". "Ik kan iedereen vragen hoe het gaat, hoe het ging en waar we naartoe gaan. Dat is in relatie tot wat die kandidaten moeten doen een makkie. En ik hoef nergens iets van te vinden, ik vind alles goed. Ik ben mister Happy."