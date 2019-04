De rol van presentatrice van De Zwakste Schakel past Bridget Maasland goed - ze is zelf gek op spelletjes. Maar het allerleukste vindt ze dat het programma geen kopie van de vorige reeks hoeft te worden.

"Ik hoef niet mijn haar kort te knippen en rood te verven", zegt de presentatrice zondag.

Ook hoeft ze niet in het zwart gekleed te gaan en telkens streng zijn, is ook geen must. Toch volgt een tik op de vingers bij een opmerkelijk antwoord.

"Ik verwacht van mijn kandidaten dat ze goed voorbereid komen en dat ze weten dat ze worden afgestraft als ze een dom antwoord geven." Om autoriteit uit te stralen, draagt Maasland altijd een pak. "Maar wel vrouwelijke pakken in allerlei kleuren."

De Zwakste Schakel werd achttien jaar geleden voor het eerst in Nederland uitgezonden. De toenmalige presentatrice Chazia Mourali was in haar rol het evenbeeld van de Britse presentatrice Anne Robinson.

Destijds was er de contractuele afspraak dat het programma een kopie moest zijn van het origineel met de welbekende uitsmijter: "Je bent de zwakste schakel, tot ziens!"

'Hoe zo tot ziens?'

Doordat Maasland iets creatiever mag zijn in de show die vanaf 6 mei bij RTL 4 te zien is, is de beroemde leus ook meteen veranderd. "Het wordt nu: 'Je bent de zwakste schakel, dag!'", zegt Maasland. "Want hoe zo tot ziens? Ik zie die mensen nooit meer terug."

Maasland benadrukt dat ze heel direct is, niet bang is om voor een mening uit te komen en zeker niet bang is om te incasseren. De kandidaten krijgen de vrijheid om de strenge presentatrice van repliek te dienen. "Als ze durven", voegt ze eraan toe.

Maasland benadrukt dat het programma er niet op is gericht om iemand te beledigen. "Het is niet per se dat ik als presentatrice iemand wil aanvallen en iets negatiefs wil zeggen. Het is meer dat jij zit te kijken en denkt: jeetje, wat heeft die een gek kapsel. En ik vertaal op zo'n moment alleen wat jij denkt."

'Ik moet dan wel extra hard werken'

Niet alle deelnemers blijken even gemakkelijk in omgang, vertelt Maasland. "Soms zijn ze lekker bezig om mee te doen en te reageren op wat ik zeg. Dan is het een wisselwerking. Ik heb ook een keer meegemaakt dat ik echt aan een dood paard zat te trekken … En het kwam gewoon niet, van alle negen kandidaten niet." Maasland stelt dat "het echt wel een leuke aflevering" is geworden, maar dat ze er "extra hard" voor moest werken.

Ondanks het harde werken - ze is twaalf uur op een dag bezig met twee afleveringen - is de presentatrice blij dat ze niet aan de andere kant staat. "Gelukkig ben ik geen kandidaat, dat zou ik heel eng vinden. Ik heb nog een faalangst vanuit school, dus ik ben heel bang om beoordeeld te worden en om te falen."