1,6 miljoen kijkers hebben de finale van het achtste seizoen van The Voice Kids bekeken. Voor Wendy van Dijk was het de laatste keer dat ze het RTL-programma presenteerde.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Na het NOS Journaal van 20.00 uur was de finale van The Voice Kids, die werd gewonnen door de elfjarige Silver Metz, het best bekeken programma van de avond. Hij versloeg Sezina Steur (15), Robin Tinge (15) en Ralph Moerman (14). Metz was onderdeel van het team van coach Ali B.

Het was voor Van Dijk de laatste keer dat ze The Voice Kids presenteerde. Xander de Buisonjé zong samen met Van Dijks zoon Sem een afscheidslied voor haar. Van Dijk maakte eerder bekend van RTL naar SBS over te stappen.

Naast The Voice Kids wist ook het programma 2 Voor 12 op NPO2 meer dan een miljoen kijkers te scoren. Er keken bijna 1,2 miljoen mensen naar het spelprogramma gepresenteerd door Astrid Joosten.