Ruud de Wild is niet te spreken over de verjonging op de Nederlandse radio. In de podcast 30 Minuten Rauw wordt hij fel wanneer Olcay Gulsen voorlegt dat media om verjongen gaat.

"Media gaat over verjongen? Radio is nog nooit zo kut geweest met jonge mensen. In Duitsland, Frankrijk en Engeland heb je pas wat te vertellen als je rond de vijftig bent. Ik vind het in Nederland echt schaamteloos dat er één of twee mensen ineens bedacht hebben: oh, we moeten verjongen. Nou, het is er niet beter op geworden. En nu gaan ze allemaal oude mensen terughalen om het op te lappen."

De Wild moest in 2015 als 538-presentator plaatsmaken voor de Coen en Sander Show. Tegenwoordig is hij iedere werkdag te horen bij Radio 2. In 2018 werd dat de best beluisterde radiozender van Nederland.

"Het is natuurlijk fantastisch wat er met Radio 2 is gebeurd", vertelt De Wild. "Maar daar klopt natuurlijk helemaal geen reet van. Dat ik op m’n vijftigste de nummer één in alle fucking doelgroepen ben. Daar klopt toch geen hol van?"

"Bij 538 hadden ze ook kunnen denken: we zetten een paar jonge gasten bij hem neer die zo het vak leren. Dat zou ik hebben gedaan. En dan geef je het stokje over."

De Wild geeft daarnaast aan dat hij blij is met zijn plek op Radio 2. "De publieke omroep is fantastisch. Ik ben niet vies van geld verdienen. Het lijkt me ook wel lekker om alle rekeningen te kunnen betalen, overal naar op vakantie kan. Maar de kunst van de vrijheid vind ik wel heel fijn. Dat je nooit boos wordt opgebeld over dat je een plaat niet mag draaien. Daar is geen sprake van."