Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reality: Wegmisbruikers

20.30-21.30 uur op SBS6

Volgens André van der Toorn en Koos Spee is het Nederlandse verkeersgedrag niet om over naar huis te schrijven. We appen, scheren, make-uppen en snijden ondertussen onze medeweggebruikers af.

Informatief: Kelder en Klöpping

22.10-23.00 uur op NPO1

Geld moet rollen, maar het rolt steeds minder. De munt is aan het verdwijnen en ons spaarvarken verandert langzaam maar zeker in een softwarepakket. Maar wat gebeurt er als cash verdwijnt? Worden we dan niet veel te afhankelijk van zaken waar we geen invloed op hebben, zoals banken en internet?

Informatief: Van onschatbare waarde

21.20-22.10 uur op NPO1

Vader en zoon Vroom hebben een bijzonder schilderij in de aanbieding. Het gaat waarschijnlijk om werk van Jan Lievens, een Hollandse Meester die veel samenwerkte met Rembrandt. Er is alleen één probleempje: het werk is niet gesigneerd. Durft een expert het aan om dit werk toch aan te schaffen?

Film: Sonny Boy

20.25-22.45 uur op NPO3

Annejet van der Zijl schreef met het boek Sonny Boy een tragische liefdesgeschiedenis. Het verhaal gaat over de relatie tussen een Nederlandse moeder met een jongere Surinaamse student.

Film: The Internship

22.00-00.20 uur op NET5

Vince Vaughn en Owen Wilson zijn een dankzij de onlinemarkt uitgerangeerd verkoopduo, dat zich opgeeft voor de voorselectie van een stage bij Google. Daar moeten de oudjes concurreren en samenwerken met karikaturale nerds en strebers.

