Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Quiz: Wie doet het?

22.05-22.40 uur op NPO3

In Wie doet het? wil Jan Kooijman de jeugd 'ontpreutsen' door middel van een seksquiz met BN’ers. Zal het helpen?

Informatief: Pretty & Single

21.20-22.05 uur op NPO3

Ze zijn knap en succesvol, maar ook hartstikke single. Dat knappe is niet alleen het resultaat van goede genen, want de zes dames uit dit nieuwe datingprogramma halen hun halve gezicht namelijk uit potjes, tubes en andere make-upproducten. Maar wat gebeurt er als ze zich een keer afschminken en écht blootgeven?

Amusement: Prof. Mr. Pieter is 80!

22.10-23.05 uur op NPO1

Vandaag mag Pieter van Vollenhoven tachtig kaarsjes uitblazen, maar de man wiens verjaardag altijd in de schaduw stond van die van zijn schoonmoeder, vierde al eerder zijn verjaardagsfeestje. In een speciale aflevering van de TV Show eet Ivo Niehe een vlammetje mee, en vraagt hij de jarige, zijn vrouw Magriet en hun vier kinderen ondertussen het hemd van het lijf.

Film: The Boy in the Striped Pyjamas

20.30-22.20 uur op SBS9

De zoon van een nazi-officier verhuist met zijn gezin naar een afgelegen woning op het platteland. Daar heeft de jongen niets te doen en niemand om mee te spelen, maar vanuit zijn kamerraam ziet hij even verderop een 'boerderij' liggen met een hoog hek eromheen. Hij gaat op onderzoek uit en ontmoet de even oude Shmuel, die de hele dag rondloopt in een gestreepte pyjama.

Film: Snitch

20.30-22.45 uur op RTL 7

Dwayne Johnson speelt een bouwvakker die het op een akkoordje gooit met de drugspolitie wanneer zijn zoon de bak in dreigt te gaan. Hij gaat undercover om een drugsbaas te vangen.

