Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Verzamelkoorts

21,30-22.30 uur op SBS6

Van suikerzakjes, postzegels en Swarovski-beeldjes tot poppen en schoenen. In Verzamelkoorts gaat Kim-Lian van der Meij op zoek naar markante verzamelaars en dompelt ze zich voor even onder in hun soms wat malle leven. In de eerste aflevering van het derde seizoen steekt Van der Meij haar neus in de verzameling van Riekie (62) uit Sint-Oedenrode, die met zestienduizend blikken een imposant blikkenmuseum van haar huis heeft gemaakt.

Reality: Spoorloos Extra

21.20-22.10 uur op NPO1

Martina was er jarenlang van overtuigd dat ze het oudste kind van de familie was. Naast een oudere zus bleek ze ook nog een oudere broer te hebben, die geadopteerd werd door een Amerikaans echtpaar. Martina’s zoektocht kwam echter te laat: broer Jeff overleed na een overdosis drugs. Vier jaar na deze zoektocht keerde de adoptievader van Jeff terug naar Nederland met nóg meer slecht nieuws.

Televisiedrama: Grantchester

23.30-00.20 uur op NPO2

Tot afgrijzen van zowel de gemeenschap als de nieuwe aartsdiaken brengt Sidney steeds meer tijd door met Amanda. Niet heel handig als je trouw aan het celibaat hebt gezworen.

Film: The Legend of Tarzan

20.30-22.40 uur op NET5

John Clayton (Alexander Skarsgard), alias Tarzan, is al jaren terug op het landgoed van zijn adellijke familie als het oerwoud hem weer roept. Veel meer verhaal doet er eigenlijk niet toe, want de makers hebben meer interesse in het tonen van het prachtige landschap van Afrika en Skarsgards torso.

Film: Star Trek: Into Darkness

20.30-23.10 uur op RTL 7

De aartsvijandige Klingons draven in dit opwindende vervolg op, maar zij vormen niet het grootste gevaar voor de bemanning van de Enterprise. Dat komt in de gedaante van Benedict Cumberbatch in de sterke rol van... Dat mogen we van de makers niet verklappen, maar hij is een bekende van Pine.

