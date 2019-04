Peter Heerschop keert terug bij Radio 538. De cabaretier gaat vanaf 10 mei opnieuw de vrijdagochtendcolumn verzorgen.

De Bussumer was van 2002 tot en met 2018 al te horen bij de radiozender met zijn column Lieve Marianne, vernoemd naar schaatsster Marianne Timmer. In de ochtendshow van Edwin Evers die in december 2018 afscheid nam, verscheen de cabaretier wekelijks om de gebeurtenissen van de voorbije week door te nemen.

"Ik wil al die mensen die mij hebben aangesproken met de vraag of ik weer iets ging doen op vrijdag hartelijk bedanken. Ik heb jullie gemist, ik ben blij dat ik weer mag beginnen", zei de 58-jarige vrijdagochtend op Radio 538.

Bij de radiozender is Evers inmiddels vervangen door Frank Dane. Heerschop zal vanaf 10 mei weer wekelijks aanschuiven. Of de column Lieve Marianne blijft heten, is nog niet bekend.