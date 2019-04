Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Buddy vs. Duff

19.00-20.00 uur op TLC

Taartentitanen Buddy Valastro (Cake Boss) en Duff Goldman (Ace of Cakes) mogen dan allebei een aardig taartje kunnen bakken en half Hollywood tot hun vaste clientèle rekenen, maar de vraag is: wie is nu eigenlijk de allerbeste taartenbakker? Hoog tijd om dat voor eens en altijd duidelijk te krijgen.

Documentaire: Where the Wild Men Are

20.10-20.55 uur op Canvas

Ben Fogle is de Floortje Dessing van Groot-Brittannië. Ook hij duikt in de levens van mensen die het burgerlijke bestaan vaarwel hebben gezegd en ergens in een hutje op de hei opnieuw begonnen zijn. In deze eerste aflevering van het zesde seizoen bezoekt Fogle oud-geneeskunde student Robert, die in Arkansas terug naar de basis is gegaan.

Docusoap: Ellie op patrouille

20.25-21.25 uur op NPO1

Terwijl ze vorige week nog tussen de ijsberen in Canada stond te rillen, stapt Ellie Lust deze week in de hitte op een politiekameel in Jordanië. In de Wadi Rum, een bekende woestijnvallei in het zuiden van Jordanië, gaat ze samen met haar Jordaanse collega's op jacht naar drugssmokkelaars.

Film: The Dark Knight

20.30-23.35 uur op Veronica

Batman (Christian Bale) is niet meer de enige held van Gotham City. Ook openbaar aanklager Harvey Dent (Aaron Eckhart) houdt huis onder de schurken, ook al doet hij dat in de rechtbank. De twee hebben elkaar nodig als de stad wordt opgeschrikt door The Joker (wijlen Heath Ledger), een anarchist die de rug van Gothams helden definitief wil breken.

Film: John Rambo

20:00-21:30 uur op RTL 7

Een veteraan slijt zijn dagen in Thailand als op een dag een groep hulpverleners hem vraagt ze naar Birma te varen, zodat ze voedsel en medicijnen aan de bevolking kunnen uitdelen.

