Concertregistratie: Nick & Simon live in Ziggo Dome 2019

22.35-23.40 uur op NPO1

Na in hun muzikale carrière jaar vijf keer het GelreDome plat te hebben gespeeld en dertien keer het Rotterdamse Ahoy te hebben uitverkocht, was afgelopen weekend het hoofdstedelijke Ziggo Dome twee dagen lang het muzikale domein van de Volendamse palingbroeders Nick & Simon. Lees: oude hits, nieuwe nummers én tal van muzikale verrassingen.

Muziekprogramma: Het beste van… Queen

23.00-23.50 uur op NPO3

Queen is sinds de film Bohemian Rhapsody weer helemaal hip, hoewel de band dat eigenlijk altijd is gebleven. In Het beste van... Queen verhaalt een roedel BN'ers aan de hand van beeldmateriaal over het gevoel dat de Britse band bij hen oproept.

Dramaserie: Informer

20.35-21.35 uur op Canvas

De Britse antiterreureenheid CTSU ontdekt dat Ahmed El Adoua, een terrorist die verantwoordelijk was voor een bomaanslag in Rotterdam, mogelijk ook in Londen dood en verderf wil zaaien. CTSU-agenten Gabe Waters en Holly Morten dwingen Raza Shar, een Brits-Pakistaanse man die is opgepakt voor een klein drugsdelict, om als informant aan de slag te gaan. Terwijl Shar dieper en dieper in een web van leugens en bedrog verstrikt raakt, wordt steeds duidelijker dat de aanslag onvermijdelijk is.

Film: 21 Jump Street

20.30-22.40 uur op Veronica

In de filmversie van de populaire tienerserie uit de jaren tachtig 21 Jump Street speelt Channing Tatum Jenko, een leeghoofdig politiegroentje, dat samen met de minder potige Schmidt (Jonah Hill) undercover gaat op een middelbare school.

Film: Ixcanul

22.35-00.05 uur op Canvas

Aan de voet vulkaan Ixcanul woont de zeventienjarige Maria. Zij leeft met haar ouders van de koffieteelt en staat op het punt uitgehuwelijkt te worden aan Ignacio, de voorman op de plantage. Ze verlangt echter naar koffieplukker El Pepe, die net als zij droomt van een leven elders.

