Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reality: Vicky Pattison: The Break Up

21.30-22.30 uur op TLC

Voormalig realityster Vicky Pattinson dacht in John Noble de liefde van haar leven te hebben gevonden, totdat hij vreemdging en die beelden op Instagram deelde. De verloving werd verbroken, maar de documentaire die op de rol stond over het aanstaande sprookjeshuwelijk ging gewoon door. Er werd gekozen voor een andere insteek. In The Break Up zien we hoe de door verdriet verscheurde Pattinson haar leven weer op de rit probeert te krijgen.

Informatief: In de voetsporen van D-day

21.00-22.00 uur op NPO2

Op 6 juni 1944 veranderde de geschiedenis voorgoed toen honderdduizenden soldaten van geallieerde en Duitse zijde lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. In In de voetsporen van D-day neemt Philip Freriks ons mee in een gedetailleerde reconstructie van deze historische dag.

Documentaire: Het eeuwige leven van Jan Mulder

22.45-23.05 uur op NPO1

"Ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden, maar om nou ook nog dood te moeten...", aldus Jan Mulder, die zich al jaren opwindt over het grote onrecht dat boven het leven hangt: de eindigheid ervan. En dus gaat hij op zoek naar manieren om de man met de zeis te slim af te zijn.

Film: The Shawshank Redemption

20.30-23.30 uur op RTL 7

Andy (Tim Robbins) belandt onschuldig in de gevangenis. Daar vindt hij zijn steun en toeverlaat in de gedetineerde Red (Morgan Freeman). Gedurende hun twintigjarige detentie sluiten de twee een hechte vriendschap, wat hen in staat stelt te overleven in de barre omstandigheden.

Film: The Reader

00.25-2.40 uur op RTL 8

Hanna (Kate Winslet) begint in 1958 een relatie met puber Michael (David Kross), die haar dagelijks voorleest. Pas jaren na de breuk ziet hij haar terug in de beklaagdenbank van een proces tegen nazikampbewaaksters. Voor dit verleden lijkt ze zich minder te schamen dan voor een ander geheim.

