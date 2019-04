De nieuwe talentenjacht World's Best, die eerder al is uitgezonden op de Amerikaanse televisie, is donderdag bekeken door 320.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Ook Chantal Janzen en Angela Groothuizen hebben als juryleden meegewerkt aan het programma, maar zijn niet in de uitzendingen op SBS te zien. Volgens SBS hebben de presentatrices, die beiden werkzaam zijn voor RTL, elders "contractuele verplichtingen".

De distributeur kan SBS hierdoor geen toestemming geven om de beelden van Janzen en Groothuizen uit te zenden. De beelden zijn daarom uit de afleveringen geknipt.

Janzen was wel te zien in haar eigen programma Chantal Komt Werken op RTL 4. Het programma, waarin de presentatrice tijdelijk meeloopt met mensen die bijzonder werk hebben, werd donderdag door 973.000 mensen bekeken en behaalt daarmee een zevende plek in de kijkcijfertoptien.

Het best bekeken programma van donderdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, waarvoor iets minder dan 1,6 miljoen mensen op NPO1 afstemden.