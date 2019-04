Zakenblad Quote hoeft het artikel over VVD-senator Anne-Wil Duthler niet te rectificeren, heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag besloten. De politica spande begin april een zaak aan tegen het blad, waarin in maart werd gemeld dat er voor ruim negen ton beslag was gelegd op bankrekeningen van het bedrijf van Duthler.

Quote bracht daarnaast aan het licht dat de VVD-politica in de Eerste Kamer meerdere malen het woord voerde over onderwerpen die een van haar bedrijven of een van de bedrijven van haar man aangaan.

Eerder meldde het zakenblad al aan NU.nl dat de zaak van de politica zwak leek. De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft inderdaad geoordeeld dat Quote voldoende onderzoek heeft verricht "en Duthler voldoende gelegenheid heeft geboden om haar kant van het verhaal te vertellen."

"Bovendien moet een publiek figuur meer kritiek dulden dan iemand zonder publieke functie. Het handelen van de senator (ook buiten de Kamer) kan invloed hebben op haar functioneren als volksvertegenwoordiger", aldus de rechter.

VVD-senator vond artikel haar goede naam schaden

Duthler vorderde een rectificatie, omdat het artikel misleidend zou zijn geweest en haar goede naam zou schaden.

De rechter laat ook weten dat het artikel een bijdrage levert aan het actuele maatschappelijk debat over de integriteit van Kamerleden.

De VVD doet onderzoek om te kijken of er sprake is van belangenverstrengeling. Duthler zit sinds 2007 namens de VVD in de Eerste Kamer.