Het tienjarige fotomodel Summer de Snoo is binnenkort mogelijk te zien in een eigen realityserie. Volgens haar manager Anthony de Vos wordt het contract met het productiehuis donderdagmiddag getekend.

Hij vertelt in het AD dat er al meerdere partijen in beeld zijn om de nog titelloze serie uit te zenden, waaronder RTL, Talpa TV en Videoland.

Vos zegt dat de opnames 1 mei zullen starten, die worden verzorgd door Zodiak Nederland. Deze productiemaatschappij maakte eerder realityseries als Temptation Island VIPS.

De Snoo was eerder samen met haar moeder te gast in de talkshow Jinek, waar ook werd gevraagd naar de kritiek die zij te verduren kregen. Op sociale media was er ophef over het werk van De Snoo in combinatie met haar jonge leeftijd.

Het gezin is inmiddels verhuisd naar New York voor het modellenwerk van De Snoo.