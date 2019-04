In een proces tussen RTL en de Belastingdienst heeft het Arnhemse hof geoordeeld dat er geen dienstverband bestaat tussen de televisiezender en chefkok Herman den Blijker. Dat bevestigt de zender donderdag tegenover NU.nl, na berichtgeving in De Telegraaf.

In juni oordeelde de rechter al dat Den Blijker een zelfstandige ondernemer is, waarmee RTL geen premies aan de belastingdienst hoefde te betalen. Nadat de tv-kok uitleg had gegeven over zijn werk en de totstandkoming van een programma, bleef de uitspraak in hoger beroep onveranderd.

Een aflevering van Herman tegen de rest zou bijvoorbeeld wel gemaakt worden aan de hand van een script, maar wordt tijdens het maakproces nog aangepast. Daarnaast zou slechts 26 procent van Den Blijkers inkomsten bij RTL vandaan komen. Op basis van die informatie kon het hof oordelen dat er geen sprake is van een schijnzelfstandigheid.

Proces nuttig om nieuwe wet te kunnen interpreteren

Boris Emmerig, de advocaat van RTL, laat aan De Telegraaf weten dat het proces nuttig is geweest om te kunnen zien hoe het juridische verschil tussen werknemers en freelancers in de praktijk geïnterpreteerd moet worden. Dit kan belangrijk worden wanneer de Wet DBA vanaf volgend jaar in werking treedt.

RTL-woordvoerder Kim Koppenol voegt daar tegenover NU.nl aan toe dat het in de eerste plaats wel om het specifieke geval van Den Blijker ging. "Dat de uitkomst breder toepasbaar is, is een bijkomstigheid die ruimte biedt voor de toekomst. Maar dat is niet hoe we erin zijn gegaan."

"Voor ons is er nooit sprake geweest van een gezagsverhouding", vertelt Koppenol. "Heel fijn dat zowel de rechtbank als het hof ons in het gelijk heeft gesteld."

Een woordvoerder van de Belastingdienst laat tegenover NU.nl weten dat er nog geen mededelingen kunnen worden gedaan omdat de zaak nog wordt bestudeerd, om eventueel in cassatie te kunnen gaan.