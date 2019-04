Omroep MAX-baas Jan Slagter "is nog steeds in gesprek" met Piet Paulusma over een mogelijke rol die hij gaat vertolken in het programma Tijd voor MAX. Eerder werd gemeld dat dit al van de baan leek te zijn, maar aan NU.nl stelt Slagter dat er nog geen definitief besluit is genomen.

"Ik heb straks nog een gesprek met de zegsman van Piet", licht Slagter toe. "We hebben eerder dus al een afspraak gehad, waaruit bleek dat we ver uit elkaar liggen. Dat moet geen verrassing zijn voor Piet, maar ik snap wel dat hij verrast is dat het nu door de media lijkt dat er al een definitief besluit is genomen."

Slagter noemt Paulusma "de beste weerman die er is". "Hij heeft inmiddels een instituut opgebouwd, maar ik moet dat wel vanuit een bestaand programma betalen en daar krijg ik geen extra geld voor. Ik hoop dat we eruit komen."

Paulusma 'wist van niks'

"Het geld dat wij hebben bij Omroep MAX en wat Paulusma vraagt, ligt te ver uit elkaar", meldde Slagter volgens het AD eerder donderdag.

Hij specificeerde hierbij niet om welke bedragen het gaat. "Ik acht de kans klein dat we nu nog tot een overeenkomst komen. Heel spijtig, want ik had hem graag bij ons gezien."

Paulusma reageerde donderdag in Ekdom in de Morgen dat hij "van helemaal niks weet". "Ik was er vanuit gegaan dat we nog in gesprek waren", zegt de weerman. "Ik wist ook niet wat ik zag."

De weerman lichtte in het radioprogramma ook toe dat hij momenteel in gesprek is met meerdere partijen om zijn carrière een vervolg te geven. "Dat zou zomaar alleen online kunnen zijn."

Paulusma sinds februari weg bij SBS

Begin februari werd bekend dat het contract van de 62-jarige weerman bij SBS niet werd verlengd. Hij was 23 jaar verbonden aan SBS6. Productiemaatschappij Talpa wil een ander soort weerberichten gaan verzorgen. Hiervoor zijn RTL-meteorologen Dennis Wilt en Amara Onwuka aangetrokken.

Kort daarna liet Slagter weten interesse te hebben om Paulusma aan zijn zender te verbinden.

"Er zijn natuurlijk een hoop haken en ogen", stelde Slagter destijds. "Maar het voornemen is wel om eruit te komen. Piet is een fenomeen, iedereen kent hem en houdt van hem. En ik denk dat hij erg goed op zijn plaats zou zijn bij Omroep MAX."