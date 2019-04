Robert ten Brink blijft nog zeker vier jaar werkzaam bij RTL, werd woensdag aangekondigd in de uitzending van RTL Boulevard.

De 63-jarige presentator heeft voor een verlenging van vier jaar getekend. RTL-directeur Peter van der Vorst kwam speciaal voor het ondertekenen naar het café van Ten Brink.

Van der Vorst is ervan overtuigd dat Ten Brink nog jaren meekan op televisie. "Er kijken nog heel veel mensen heel graag naar al zijn programma's. Er is geen enkele reden om dan te zeggen: als je over de zestig bent is het klaar. Integendeel, wat mij betreft blijft hij tot zijn tachtigste als hij zo doorgaat", aldus Van der Vorst.

Ten Brink weet al zeker dat hij zijn carrière bij RTL zal afsluiten. "Waar ik nu zit, heb ik een soort aparte plek verworven met de programma's die ik doe."

Ten Brink presenteert naast All You Need Is Love en Love Is In The Air binnenkort ook BankGiro Miljonairs.