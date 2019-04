Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Informatief: Broodje Gezond

20:25-20:55 uur op NPO3

Aan de andere kant van de grote plas is na zuivelvrij en veganisme nu gut-friendly de nieuwe standaard. En ook bij ons krijgen de darmflora steeds meer aandacht. Maar waarom eigenlijk? Zijn ze er dan zo slecht aan toe?

Documentaire: Strijd tegen de file

21:25-22:20 uur op NPO1

We staan met z'n allen jaarlijks uren in de file. Door een gekantelde vrachtwagen met frituurvet, een auto met een lekke band of wegwerkzaamheden. Maar wat valt eraan te doen? Strijd tegen de file onderzoekt in vier afleveringen net zoveel oorzaken van fileleed. Het programma trapt af met de meest voor de hand liggende oorzaak: ongelukken.

Talentenjacht: The World's Best

20:30-22:30 uur op SBS6

In deze uitgebreide versie van Holland's got Talent strijden unieke acts van over de hele wereld om een prijs van 1 miljoen dollar. De acts worden niet alleen gejureerd door Drew Barrymore, RuPaul Charles en Faith Hill, maar moeten ook 50 juryleden uit 38 verschillende landen zien te overtuigen. Voor Nederland reisden Chantal Janzen en Angela Groothuizen af, die overigens niet te zien zijn in de variant op SBS.

Film: Wedding Crashers

22:50-1:10 uur op Net5

Als kameraden tot de dood hen scheidt, zijn John (Owen Wilson) en Jeremy (Vince Vaughn) steevast de ongenode gasten op menig trouwfeest. Want dat betekent gratis eten, gratis drinken en met een beetje geluk gratis seks.

Film: The Internship

20:30-22:50 uur op Net5

Billy (Vince Vaughn) en Nick (Owen Wilson) spelen een dankzij de online markt uitgerangeerd verkopersduo, dat zich opgeeft voor de voorselectie voor een stageplaats bij Google. Daar moeten de oudjes concurreren én samenwerken met karikaturale nerds en strebers.

