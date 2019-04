Katja Schuurman en Tijl Beckand gaan een reportageserie voor RTL 4 maken. Voor Gemaakt in Nederland duiken de presentatoren in de geschiedenis en het productieproces van zeven bekende Nederlandse merken, zo meldt het AD woensdag.

Voor het programma zijn de merken DAF, Venco, Van Bommel, Calvé, Bolletje, Heineken en Gazelle geselecteerd.

Het onderzoek beperkt zich niet tot Nederland. Zo reisde Beckand af naar Italië voor zijn research naar Venco. Schuurman vloog op haar beurt naar Patagonië om meer te weten te komen over de oorsprong van Heineken.

Schuurman tekende vorig jaar al haar contract bij RTL, maar maakt met Gemaakt in Nederland pas haar eerste programma. "Er is een boel aan de hand geweest bij RTL", legt de presentatrice uit. "Het was wat onrustig en rumoerig allemaal. Het duurde daarom even voor ik wist wat ik precies ging doen."

Intussen zijn er meer shows waar Schuurman haar naam mogelijk aan zal koppelen. "Ik ben met de zender in gesprek over drama. Ik ben inmiddels ook een ander nieuw programma aan het draaien. Ik kan er nog niets over zeggen; wel dat ik mezelf hier niet alleen als presentator, maar ook als programmamaker zie."