Arie Boomsma wilde voor de EO het programma Er zit een homo in de kerk maken, maar netmanager Gijs van Beuzekom van NPO2 vindt Boomsma niet bij de zender passen. Volgens Boomsma wordt de docureeks nu waarschijnlijk uitgezonden door een andere zender.

"Dat de EO Arie Boomsma wil aantrekken, is hun zaak. Maar ze kennen het profiel van NPO2, daar past Arie Boomsma niet in", zegt Van Beuzekom in een interviewreportage van NRC over de macht van netmanagers.

Volgens de krant mogen netmanagers zich eigenlijk niet met de inhoud en presentatoren van een programma bemoeien, maar doen ze dat wel.

Woordvoerder Marcel Frost van de NPO bevestigt de uitspraak van Van Beuzekom in gesprek met NU.nl. "Er is veelvuldig overleg tussen omroepen en netmanagers over welke programma's het beste bij het profiel van een net passen", vult Frost aan.

"Het is lastig voor te stellen dat in dit creatieve proces, dat nadrukkelijk gezamenlijk met de omroepen plaatsvindt, niet over de aard van programma's wordt gesproken. De netmanagers zien erop toe dat voorstellen passen binnen de doelstellingen van de zender en het tijdstip en kijken daarbij ook naar creativiteit en originaliteit."

Boomsma wil Nashvilleverklaring belichten

"Boomsma is wat hem (Van Beuzekom, red.) betreft niet het type presentator dat hij wil verbinden aan zijn zender", staat volgens NRC in een intern EO-document.

EO-woordvoerder Tom van Straten laat weten dat de omroep "altijd in gesprek is met de NPO om goede programma's te kunnen maken".

"Rondom deze titel is dat geen uitzondering. Natuurlijk is het jammer dat deze titel volgens de netmanager niet past bij NPO2. Het is de functie van de netmanagers om een sterke zender te bouwen die past bij de doelgroep die kijkt. Voor een omroep is het de functie om sterke programma's neer te zetten die passen bij de doelgroep. Hoe deze rollen zich tot elkaar verhouden, moet een blijvend gesprek zijn."

Boomsma vertelde dinsdag in de uitzending van RTL Boulevard dat de documentairereeks nu waarschijnlijk naar een ander net gaat. "Dat is jammer, want het zou heel goed bij NPO2 passen, omdat het verhaal rustig verteld moet worden. Nu komt er waarschijnlijk iets meer haast in."

Boomsma wil in de documentairereeks de zogeheten Nashvilleverklaring centraal stellen. Met deze begin dit jaar verspreide verklaring hebben honderden protestanten in Nederland zich uitgesproken voor traditionele opvattingen van geslacht en seksuele voorkeur.