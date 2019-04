De Villa, het datingprogramma waarin acht vrijgezelle mannen en vrouwen in een villa verblijven in de hoop dat zij hier een nieuwe liefde vinden, krijgt een nieuw seizoen op RTL 5. In 2011 werd er al eerder een Nederlandse remake gemaakt.

De nieuwe reeks zal in het najaar worden uitgezonden op RTL 5, bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl na eerdere berichtgeving door RTL Boulevard.

De Villa was oorspronkelijk een Britse serie die van 1999 tot 2003 werd uitgezonden. In het programma bepaalt een computer welke deelnemers het beste bij elkaar passen. Aan het eind wordt duidelijk of zij inderdaad met elkaar eindigen.

De eerdere Nederlandse reeks uit 2011, die is opgenomen in het Spaanse Lloret de Mar, werd niet helemaal uitgezonden, omdat een mannelijke kandidaat was veroordeeld voor moord.