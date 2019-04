Jack Spijkerman praat op dit moment met bevriende collega's over het maken van een nieuwe comedyserie. "Er hebben zich al omroepen gemeld, maar er staat nog helemaal niets vast", zegt Spijkerman tegen NU.nl.

In de podcast Ik was jou van Omroep MAX vertelt Spijkerman dat hij samen met Jeroen van Merwijk, Viggo Waas, Erik van Muiswinkel en Peter Heerschop eens in de zoveel tijd brainstormt over een nieuw format.

"Maar wanneer en óf het überhaupt gemaakt zal worden, is nog volstrekt onduidelijk", aldus Spijkerman.

Dat hij zelf een rol in de serie zal vertolken en daarmee na een afwezigheid van ruim drie jaar terugkeert op televisie, sluit hij niet uit.

"Maar over dat soort dingen hebben we tijdens de keukentafelgesprekken echt nog niet nagedacht. Als je het me nu vraagt, zou het kunnen. Maar misschien past een bepaalde rol veel beter bij een acteur als Frank Lammers, om maar iemand te noemen."

Jack Spijkerman liet in 2016 weten te stoppen met televisie. Daarmee bracht hij een dertig jaar omvattende televisiecarrière ten einde, waarin hij onder meer voor het programma Kopspijkers de Gouden Televizier-Ring en in 2003 de Zilveren Televizier-ster voor de televisieman van het jaar ontving.