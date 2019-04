Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 2Doc: Bruce Lee & The Outlaw

22.25-0.15 uur op NPO2

Joost Vandebrug filmde zes jaar in en rond de ondergrondse tunnels in Boekarest. Hierin volgt hij vooral de straatjongen Nicu, die onder de vleugels van de zelfbenoemde leider van de tunnels leeft: Bruce Lee.

Hou je van documentaires? Bekijk dan dit lijstje met tien Netflix-docu's die je aan het denken zetten.

Reality: Caveman

20.30-21.30 uur op RTL 5

Patrick woonde jaren onder een brug nadat hij verslaafd raakte na de dood van zijn vrouw en was door de professionele hulpverlening al lang opgegeven. In Caveman, dat zijn naam dankt aan het populaire Instagram-account van de fotograferende ex-dakloze uit The Rotterdam Project, wordt de draad weer opgepikt.

Documentaire: Veda beslist zélf

20.25-22.00 uur op NPO3

Veda is pas elf als ze zeker weet dat ze niet meer wil leven. Ze lijdt aan vele psychische aandoeningen die het leven voor haar ondragelijk maken. Op haar zeventiende meldt ze zich bij de Levenseindekliniek, in de hoop dat ze daar geholpen kan worden met haar ultieme wens: euthanasie. Door het scala aan diagnoses die Veda door de jaren heen kreeg, lijkt de vervulling van die ultieme wens juist moeilijker te worden. Want in hoeverre kan iemand met zo veel psychische problemen over haar eigen leven beslissen?

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Film: American Pie: Reunion

21.55-0.15 uur op Net5

De vrienden van American Pie komen terug voor een reünie in het stadje waar ze zo lang samen hebben geleefd. Allen zijn nu in de levensfase waarin vraagtekens worden gezet bij werk en relaties. Op Stifler na; hij haalt de rest over tot een ouderwets weekend vol drank en seks.

Bekijk ook welke nieuwe films en series in april naar Netflix komen.

Film: Red 2

20.30-22.45 uur op Veronica

Er ligt ergens een bom waar een wereldstad mee weggevaagd kan vagen. CIA-agent Frank (Bruce Willis) moet voorkomen dat die in verkeerde handen valt. Met zijn oude maat Marvin (John Malkovich) en zijn liefje Sarah (Mary-Louise Parker) duikt hij in een militaire doofpotaffaire.

Fan van Bruce Willis? Check hier zijn vijf beste rollen.