George Riley mag nooit meer voor de BBC werken. De radiopresentator is door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, meldt de Britse krant The Guardian zondag.

Riley, die onder meer voor het programma 5 Live werkzaam was, werd al in oktober 2017 geschorst. Op dat moment werd ook de #metoo-beweging in gang gezet.

In februari van 2019 meldde de zenderleiding tijdens een redactiebijeenkomst dat een, niet bij naam genoemde, werknemer definitief was ontslagen en dat de persoon in kwestie ook nooit meer bij de BBC zal terugkeren.

Hoewel The Guardian geen bevestiging van de Britse publieke omroep heeft gekregen, meldt de krant dat de meeste redactieleden ervan uitgaan dat het om Riley gaat.

De veertigjarige Riley was meer dan tien jaar verbonden aan 5 Live en zou tussen oktober en december in 2017 de Rugby League World Cup voor de radio verslaan.

Riley wordt door meerdere collega's beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Zo zou hij vrouwen in hun kruis hebben gegrepen en zich op feesten van de BBC hebben misdragen.