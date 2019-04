AD-televisiecolumnist Angela de Jong zegt dat ze afgelopen jaar door televisiezender Talpa gevraagd werd voor een eigen programma op de avond, maar voelde daar niets voor.

"Ik zou niet weten als Pauw en Jinek op NPO1 zitten, waarom mensen naar mij zouden kijken op SBS", zegt De Jong in het NPO Radio 1-programma Onze man in Deventer van Özcan Akyol.

"Ik snap dat mensen naar de late editie van Shownieuws kijken, maar ik denk niet dat er veel mensen op mij af zouden stemmen", aldus De Jong. Volgens de columnist zou het programma waar zij voor gevraagd was uiteindelijk het 6 Inside van Albert Verlinde en Jan Versteegh worden.

De Jong mocht naar eigen zeggen een mediaprogramma op de late avond presenteren.

"We hebben gepraat en het werd vrij snel duidelijk dat ik het alleen wilde doen als ik mijn column kon houden bij het AD, omdat ik vond dat ik onafhankelijk moest blijven. Ik was en ben er bovendien nog helemaal niet aan toe mijn AD achter te laten. Daardoor was mijn hoofdredacteur (Hans Nijenhuis, red.) ook betrokken bij die gesprekken."

AD en Talpa wilden samenwerken

Volgens De Jong zou AD-hoofdredacteur Nijenhuis samen met twee werknemers van Talpa in diezelfde periode in een wegrestaurant hebben afgesproken, om een mogelijke samenwerking tussen de krant en de televisiezender in gang te zetten. De Jong was niet bij die gesprekken aanwezig, maar zegt dat deze positief en aardig verliepen: "Maar volgens mij wist iedereen vrij snel dat het er niet in zat. Talpa is zelf bezig een nieuwsafdeling van de grond te tillen."

Talpa heeft eerder ontkend De Jong gepolst te hebben en zei dat ze haar alleen als deskundige bij 6 Inside wilden vragen. Die uitspraak verbaasde De Jong enigszins: "Misschien wilden ze het niet naar buiten brengen. Zo werkt het af en toe. Ik heb als mediaverslaggever wel meer dingen ontkend horen worden, die uiteindelijk wel waar bleken te zijn."

'Heb niet de behoefte een televisieprogramma te maken'

Na Talpa heeft niemand zich meer bij de 43-jarige De Jong gemeld om een mogelijke televisiecarrière in gang te zetten. "En gelukkig ook maar, ik heb niet de behoefte een televisieprogramma te maken."

"Ik heb door deze laatste anderhalf jaar geleerd om niks meer uit te sluiten. Ik was bij het AD chef van de redactie Show & Cultuur, dat had ik best nog tien jaar willen blijven. Toen ging ik vijf keer per week een column schrijven en veranderde mijn leven radicaal. Nu gebeuren er dingen die ik nooit heb geambieerd en nooit voor mogelijk had gehouden."