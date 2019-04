Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Docuserie: Beau Five Days Inside

20.30-21.30 uur op RTL 4

Beau van Erven Dorens gaat de grens over en duikt vijf dagen in de wereld van een hiv-kliniek in Kenia. Hier worden besmette homo's en sekswerkers behandeld, die nergens anders terechtkunnen omdat homoseksualiteit en prostitutie in het Oost-Afrikaanse land verboden zijn.

Reportageserie: Ewout & …

20.30-21.30 uur op RTL 5

Een op de drie inwoners van Rio de Janeiro kent iemand die om het leven is gekomen bij een schietpartij. In een voorstad van Rio loopt Ewout een paar dagen mee met het team van de Homicide Police. Deze agenten krijgen dagelijks te maken met moord en doodslag. Wat doet dat met een team een hoelang houd je zoiets vol?

Amusement: Dino & friends in NY

21.30-22.30 uur op SBS6

Jandino Asporaat heeft Nederland, na talloze televisieprogramma's, theatershows en films, wel uitgespeeld. De 38-jarige is ambitieus en wil meer. Zijn doel: de wereld veroveren met grappen, grollen en snakerij. En dus laat-ie Nieuwerkerk aan den IJssel voor wat het is en vertrekt met een koffer vol pruiken, nepnagels, dikmaakpakken én een woordenboek naar het mekka van de stand-upcomedy: New York.

Film: Tower Heist

22.45-00.50 uur op Veronica

Het noodlot slaat toe wanneer een bedrijfsleider de pensioenen van alle werknemers in beheer geeft van een goede klant, die het verbrast. Hij ziet nog maar één oplossing: die louche kerel beroven van zijn miljoenen, die hij in het gebouw heeft verstopt.

Film: The Hundred Foot Journey

20.30-23.00 uur op RTL 8

Een Indiase familie belandt door autopech in en pittoresk dorp in Frankrijk. Zo'n dorp dat je alleen op ansichtkaarten ziet, waar de tomaten uitstekend zijn en ook nog een restaurant te koop staat.