Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reality: Spoorloos

21.10-22.10 uur op NPO1

Cristina wordt kort na haar geboorte naar een Roemeens kindertehuis gebracht. Een verzorgster, die bijklust in de prostitutie, heeft voor het kleine meisje eenzelfde lot in gedachten. Het is het begin van een regelrechte nachtmerrie. De adoptie door een Belgisch echtpaar betekent Cristina's redding.

Reportage: Typisch

19.15-19.50 uur op NPO2

De camera's van Typisch strijken de komende drie weken neer in het polderdorp Zeewolde. Ontstaan in 1984, telt de jongste gemeente van het land inmiddels ruim 22.000 inwoners. We maken kennis met akkerbouwer Albert Lubberink, die naast zijn boerenbedrijf ook een theater runt.

Documentaire: 2Doc: Stad van twee lentes

21.00-22.00 uur op NPO2

Nu de strijd tegen IS in Irak zo goed als gestreden is, wil een groot aantal gevluchte families terugkeren naar Mosul. Maar van de ooit zo levendige stad is bijna niets meer over. 2Doc: Stad van twee lentes volgt de elfjarige Ala en haar familie, terwijl ze zich voorbereiden op hun terugkeer. Maar waar begin je, als alles om je heen verwoest is?

Film: Bastille Day

20.30-22.25 uur op RTL 7

CIA-agent Sean (Idris Elba) komt op het spoor van zakkenroller Michael (Richard Madden), die per ongeluk een tas met een explosief heeft gestolen. Ze gaan op zoek naar de daders, die hun terreurdaden steeds groter aanpakken.

Film: Jumanji

22.30-00.35 uur op NET5

Twee kinderen krijgen de schrik van hun leven, als ze het bordspel Jumanji spelen. Alan springt bij toverslag uit het spel, nadat hij er jaren in gevangen heeft gezeten. Het spel blijkt nog meer verrassingen in petto te hebben, de een nog gevaarlijker dan de ander.

