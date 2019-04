Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Secret Cities

21.05-22.00 uur op Canvas

Kunsthistoricus Janina Ramirez en kunstcriticus Alastair Sooke verlaten de gebaande paden en proberen de komende weken de essentie van drie steden te vatten aan de hand van kunst en architectuur. In deze eerste aflevering is Barcelona aan de beurt.

Kijk ook naar dit lijstje met de zeven beste reisseries op Netflix

Film: Batman Begins

20.30-23.15 uur op Veronica

Na de moord op zijn ouders vertrekt Bruce (Christian Bale) naar het Verre Oosten, waar hij een ninja-opleiding krijgt van Ducard (Liam Neeson), die zich met zijn obscure groep League of Shadows vooral richt tegen de verregaande decadentie in de wereld. Bruce wijst hun methode af en gaat in z'n eentje de strijd aan tegen criminaliteit.

Amusement: Klikbeet

22.50-23.20 uur op NPO3

Jongeren kijken inmiddels liever naar een make-uptutorial op YouTube dan naar GTST. Niet zo vreemd dus dat de programmamakers die de jonge kijker proberen vast te houden, ook dit soort fratsen gaan uithalen. In Klikbeet zien we hoe grapjassen Stefan Pop, Alex Ploeg en Tex de Wit via hun telefoon video's met elkaar delen.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Reportage: Medialogica

21.15-22.00 uur op NPO2

Het klimaat zorgt anno 2019 voor discussies vol doemscenario's, drogredeneringen, drammers en dromers. Medialogica onderzoekt vanavond hoe feiten het inmiddels lijken te verliezen van emotie, met klimaatverwarring tot gevolg. Wie kunnen we nog geloven?

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in april.

Film: MacGruber

00.25-1.50 uur op SBS9

Een voormalig geheim agent komt voor een laatste keer in actie om alsnog af te rekenen met zijn grootste vijand. Dit gebeurt op een komische manier.

Zin in meer amusement? Check dan dit lijstje met de tien beste true crime-documentaires op Netflix.