De uitzending van The Passion is dit jaar door flink minder mensen bekeken dan vorig jaar. Naar de liveregistratie in Dordrecht keken iets minder dan 2,4 miljoen mensen. Vorig jaar keken er nog 3,1 miljoen mensen.

Tijdens de negende editie van het evenement, waarin het paasverhaal verteld wordt aan de hand van Nederlandstalige nummers, speelde musicalacteur Edwin Jonker de rol van Jezus en kroop Edsilia Rombley in de rol van Maria.

Martijn Krabbé werd op Twitter bejubeld voor zijn rol als Verteller en zanger Nielson maakte nog onverwachts zijn opwachting.

In Dordrecht waren zo'n twaalfduizend mensen op de been. Dat aantal is vergelijkbaar met het aantal bezoekers van de vorige edities.

De uitzending is het best bekeken programma van de avond. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat op twee met 1,6 miljoen kijkers. Pauw volgt met 1,02 miljoen kijkers.