Jandino Asporaat trekt in Nederland al tijden volle zalen, maar in zijn nieuwe programma Dino & Friends in New York moet hij van voren af aan beginnen en probeert hij het te maken als stand-upcomedian in Amerika. Dat ging niet altijd even goed, vertelt hij aan NU.nl.

"Eng", noemt Asporaat zijn debuut op het Amerikaanse comedypodium. "Er is natuurlijk een taalbarrière en de mensen weten nog niet wie je bent, je hebt hun sympathie nog niet. Je moet helemaal opnieuw beginnen."

Desondanks vond de presentator en komiek het wel "heerlijk" om op te treden voor een publiek dat hij niet kent. "Het is net als bungeejumpen. Voordat je springt, ben je bang om dood te gaan, maar iets in je zegt: ik moet het doen. Toen ik het podium opstapte en begon te praten, steeg ik boven mezelf uit en kon ik ineens wel vooruitdenken en wist ik precies wat ik ging doen. Toen ik bij mijn laatste grap was beland, was ik zó blij."

'Het was mijn grootste nachtmerrie'

Asporaat vond het niet heel lastig om zijn grappen in het Engels te brengen en ook zijn humor komt overeen met die van Amerikanen. "Mijn grappen zitten meer in de entertainmenthoek, ik sta eigenlijk ver weg van het traditionele cabaretgevoel. Ik heb dus geen grappen gemaakt over politiek, maar wel over mijn relatie, honden en het verdere leven."

Ondanks zijn ruime ervaring als komiek was niet elke show van hem succesvol. "Ik kwam op en er zaten 23 mensen in de zaal. Toen ik werd aangekondigd stonden er achttien op en liepen weg. En je moet door, want de camera's draaien."

Daar leerde Asporaat wel veel van. "Dit was letterlijk een van mijn ergste nachtmerries, maar ik leefde nog na afloop. Daardoor wist ik: ik moet nooit opgeven. Ik heb geleerd dat ik mezelf oké genoeg vind om op het Amerikaanse podium te mogen staan. Ik ben mezelf gebleven en heb mijn verhaal verteld. Pas toen ik dat deed, begon ik te vliegen."

'Dino' krijgt hulp van Rico, Ronald, Tineke, Roue en Najib

Tijdens elke aflevering van Dino & Friends in New York krijgt Asporaat hulp van een bekende vriend. "Rico Verhoeven, Tineke Schouten, Roue Verveer, Ronald Goedemondt, Najib Amhali: we delen allemaal de Amerikaanse droom. Rico is geen grappenmaker, maar wel een vechter, hij weet hoe het is om steeds opnieuw te beginnen."

Met Amhali, die laatst vertelde nu negen maanden nuchter te zijn na een verslaving, sprak Asporaat over het leven. "Iedereen hield van Najib, maar hij hield niet van zichzelf. We hebben het gehad over hoe je daar belandt en hoe je daar weer uit komt."

Dino & Friends in New York gaat dus niet alleen over de comedywereld, Asporaat hoopt de kijkers ook wat mee te geven. "Het zou leuk zijn als ze denken: oh ja, die droom heb ik ooit in de kast gestopt, maar ik ga het nu gewoon doen."

Dino & Friends in New York is vanaf dinsdag 23 april te zien om 21.30 uur op SBS6.