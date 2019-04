RTL heeft samen met Channah en Quentin, deelnemers van het realityprogramma Ex on the Beach, besloten dat zij niet meedoen aan het programma Temptation Island-VIPS. Tijdens de opnames bleek dat Channah in verwachting was.

"Tijdens de opnames in Thailand, heeft deelneemster Channah verteld dat zij in verwachting is van haar vriend Quentin", luidt de verklaring van RTL.

"Zowel RTL als producent Zodiak was hiervan vooraf niet op de hoogte. Samen met het koppel hebben zij besloten de deelname vroegtijdig te stoppen. Channah en Quentin bereiden zich nu in alle rust voor op de komst van hun eerste kindje."

Hoewel het stel dus niet meedoet met de BN'er-versie van het realityprogramma, zijn hiermee wel de eerste deelnemers van het nieuwe seizoen bekendgemaakt.

De opnames van het tweede seizoen Temptation Island-VIPS vinden momenteel plaats. Het is nog niet precies bekend wanneer het wordt uitgezonden.

Aan het eerste seizoen deden Ruud en Rowena van het programma Utopia, Niels en Rosanna van Temptation Island 2017 en Donny en Amijé van De Roelvinkjes mee. De presentatie van de BN'er-variant van de populaire realityshow is in handen van Kaj Gorgels en Yolanthe Sneijder-Cabau.