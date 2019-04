In de opening van de negende editie van het muzikale televisie-evenement The Passion, dat donderdagavond werd uitgevoerd in de stad Dordrecht, vertelde Martijn Krabbé over het toenemende aantal eenzame mensen in Nederland.

"In Nederland is 30 procent van de mensen eenzaam, en in Dordrecht zelfs de helft", zei Krabbé, die deze editie fungeert als verteller van het lijdensverhaal van Jezus. De presentator vertelde dat mensen nu beter bereikbaar zijn, maar desondanks minder contact hebben.

Het thema van deze editie is Je bent niet alleen, waarmee organisatoren KRO-NCRV en de EO nadruk willen leggen op aandacht voor elkaar. "We zijn van nature sociale wezens, maar het lijkt wel of menselijk contact steeds schaarser is en de kwaliteit steeds zeldzamer wordt", zei Krabbé. Via de hashtag #jekijktnietalleen wordt aan kijkers gevraagd een foto te delen waarop te zien is dat zij naar The Passion kijken.

De avond werd geopend met Alles Overwinnen, oorspronkelijk gezongen door Nick & Simon. In The Passion werd het lied vertolkt door Edwin Jonker (Jezus) en zijn discipelen (onder anderen Ron Boszhard, Wijnand Speelman, Nienke van Dijk en zangeres Grace Workala).

Bijrolletje van Heel Holland Bakt-deelnemer Maroeska

Edsilia Rombley speelde Maria, de andere grote hoofdrol in The Passion. Zij zong als eerste Als ik je laat gaan, een nummer van Trijntje Oosterhuis dat op haar nieuwe Nederlandstalige album, dat binnenkort uitkomt, staat.

Andere hoofdrollen waren er voor Paul Sinha (Petrus), Lucas Hamming (Judas) en Porgy Franssen (Pilatus). Jonker zong met Sinha de recente hit Treur Niet van Diggy Dex.

Heel Holland Bakt-deelnemer Maroeska Metz had een bijrolletje, als de dame die het brood en de wijn voor het Laatste Avondmaal verkocht.

Jebroer speelde rol van moordenaar Barabbas

Kind van de duivel-rapper Jebroer speelde de rol van Barabbas, de moordenaar die wordt vrijgelaten terwijl de onschuldige Jezus aan het kruis wordt genageld. Volgens de KRO-NCRV wordt voor deze rol altijd een BN'er met een "rafelig randje" gevraagd. De clip bij Jebroers liedje Polizei leidde begin dit jaar tot ophef.

De bijrol van Barabbas werd eerder vervuld door onder anderen turner Yuri van Gelder, dj Dave Roelvink en wielrenner Thomas Dekker. Ook zij waren om verschillende redenen in opspraak geraakt.

Het publiek mocht in Dordrecht plaatsnemen op twee locaties: het Maartensgat en het Scheffersplein. Eerstgenoemde locatie was rond de start van het evenement vol, waardoor publiek werd verzocht naar het Scheffersplein te gaan. Er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan.

In Dordrecht werd eerste Nederlandse Bijbel-vertaling gemaakt

Het evenement wordt in Dordrecht gehouden omdat het dit jaar vierhonderd jaar geleden is dat tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse Bijbel-vertaling, De Statenbijbel.

Volgens een woordvoerder was er dit jaar zo'n vijftienduizend man publiek aanwezig. Verschillende media melden dat er 20.000 toeschouwers waren. Vorig jaar werd het evenement door 3,2 miljoen mensen bekeken. De editie van 2018 werd in de Amsterdamse Bijlmer georganiseerd. Toen speelden Tommie Christiaan en Glennis Grace Jezus en Maria.

The Passion werd dit jaar voor het eerst met gebarentolk en audiodescriptie uitgezonden. Hierdoor konden blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden het programma ook volgen.