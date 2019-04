De talkshow M heeft woensdagavond voor het eerst meer dan een miljoen kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De talkshow van Margriet van der Linden trekt al langer kijkcijfers die richting de miljoen gaan, maar die grens werd woensdagavond voor het eerst gepasseerd. Met 1,1 miljoen kijkers was M goed voor de zesde plek in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's.

In de uitzending van woensdag waren onder anderen voetbalanalisten, presentator Tim den Besten en Twan Huys te gast.

Het best bekeken programma van woensdag was, zoals regelmatig het geval is, het NOS Journaal van 20.00 uur. Op de tweede plek kwam het Champions League-duel tussen Manchester City en Tottenham Hotspur.

M staat geprogrammeerd op NPO1 om 19.00 uur, als vervanging van De Wereld Draait Door. Die talkshow stopt sinds vorig jaar eerder in het televisieseizoen wegens de andere televisieverplichtingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Het programma keert 4 september weer terug. Tot die tijd is op NPO1 om 19.00 de talkshow M te zien.