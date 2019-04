Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentairereeks: Travel with a goat

20.25-21.20 uur op NPO3

De Nederlandse acteur en presentator Niels Oosthoek wandelt in deze aflevering van Travel with a goat samen met foodvlogger Alal Driksne én een ezel richting een slachthuis in het Italiaanse Ragusa. Hier zal hun dappere metgezel zonder pardon verwerkt worden tot een paar kilo hamburger, tenzij Niels en Alla daar een stokje voor steken.

Realityserie: Gepest van 9 tot 5

21.30-22.25 uur op NPO1

Een verstopte broodtrommel, 'vergeten' uitgenodigd te worden voor de afdelingsborrel, Wim van de debiteurenadministratie die je steevast een knietje geeft als je met je decafé latte macchiato met tarwemelk langs zijn ordners kruipt. We kunnen er lacherig over doen, maar pesten op de werkvloer is een serieus probleem dat een op de acht volwassenen treft.

Film: Hot Fuzz

20.30-23.00 uur op SBS9

Een agent is zo goed in zijn baan, dat hij de hele politiemacht in z'n schaduw zet. Hij wordt weggepromoveerd naar een vriendelijk gat, waar door rood fietsen zo'n beetje de grootste misdaad is. Al snel wordt ontdekt dat de plattelandsrust een dekmantel is voor smerige zaakjes.

Realityserie: Drag Me Down The Aisle

21.30-23.00 uur op TLC

Emily droomt van een onvergetelijke bruiloft, maar is het type dat beige al onder de heftige kleuren schaart. Hoog tijd om de hulp in te roepen van vier uitbundige dragqueens, die Emily's innerlijke rebel tevoorschijn moeten toveren.

Film: Our Little Sister

21.10-23.15 uur op Canvas

Drie zussen leven samen in de stad en gaan naar het platteland voor de begrafenis van hun vader die het gezin vijftien jaar geleden in de steek liet. Daar ontmoeten ze voor het eerst hun halfzusje. Het klikt zo goed dat het halfzusje bij hen in de stad komt wonen.

