Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: The Passion

20.35-22.15 uur op NPO1

The Passion vindt dit jaar plaats in Dordrecht. Een bewuste keuze, aangezien hier precies vierhonderd jaar geleden de opdracht werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse Bijbel-vertaling. Ook in de negende editie van het muzikale evenement wordt aan de hand van bekende Nederlandstalige popnummers het paasverhaal verteld, terwijl er ondertussen een processie met een groot verlicht kruis richting het centrum wandelt.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Film: Bird on a Wire

22.15-0.25 uur op Net5

Rick (Mel Gibson) heeft, na een belastende getuigenis tegen een drugsbaron een andere identiteit aangenomen en zijn oude leven vaarwel gezegd. Wanneer zijn oude vriendin hem herkent, verpest ze zijn dekmantel en krijgt hij talloze huurmoordenaars achter zich aan.

Vind je moordprogramma's fascinerend? Check dan dit lijstje met de acht schokkendste documentaires en misdaadseries.

Informatief programma: De Outsiders

20.55-21.45 uur op NPO3

Terwijl de winkelwagens soms niet voller kunnen, we paracetamol slikken bij elk pijntje en maandelijks aan het werk gaan voor de huur of hypotheek, zijn er ook mensen die wars zijn van kuddegedrag en bewust kiezen voor een leven buiten de gebaande paden. In De Outsiders gaat Tim den Besten op zoek naar dit soort paradijsvogels.

Informatief programma: Ersin in Wonderland

21.45-22.30 uur op NPO3

De toerist Ersin Kiris kent Vietnam vooral van die allesvernietigende oorlog. Tegenwoordig wordt de socialistische volksrepubliek massaal overspoeld door backpackers. Vietnam is een land vol vriendelijk lachende mensen, maar de journalist in Ersin merkt dat de pijn van de strijd nog volop aanwezig is en dat die oorlog zelfs nog steeds nieuwe slachtoffers maakt.

Bekijk ook welke nieuwe films en series in april naar Netflix komen.

Film: Snatched

20.30-22.15 uur op Net5

Nadat Emily (Amy Schumer) door haar vriend is gedumpt, neemt ze haar moeder Linda (Goldie Hawn) maar mee op vakantie naar Ecuador, want die reis was toch al betaald. De twee tegenpolen hebben in tijden niet zo lang met elkaar opgetrokken, dus dat biedt de nodige uitdagingen om het gezellig te houden.

Nog steeds niet uitgelachen? Kijk dan naar dit lijstje met de acht beste comedyspecials op Netflix.