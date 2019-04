Jan Slagter denkt dat de zenders van John de Mol het zullen moeten gaan redden door de komst van zijn zus Linda. In gesprek met het tijdschrift LINDA zegt hij dat de presentatrice "het zal moeten gaan doen".

"Of John moet Matthijs van Nieuwkerk en Eva Jinek nog inlijven", aldus de Omroep MAX-baas in gesprek met het tijdschrift. Op de vraag of hij denkt dat één van die presentatoren zal overstappen, is Slagter duidelijk.

"Nee en ik weet eerlijk gezegd niet of de SBS-kijker daar op zit te wachten. Bij de publieke omroep werden de SBS-kijkers vroeger de 'maatschappelijk teleurgestelden' genoemd. Daar is niks mis mee, er is een grote groep mensen die graag naar SBS kijkt, maar daar past Matthijs van Nieuwkerk niet in. Linda wel, iedereen houdt van Linda. Ook de 'maatschappelijk teleurgestelden'."

Slagter denkt dat een programma als 6 Inside met Albert Verlinde en Jan Versteegh, dat dagelijks om 18.00 uur is te zien, het niet gaat redden. "Albert Verlinde kan wel zeggen dat het tijd nodig heeft, maar dat zeiden ze van Twan Huys ook."