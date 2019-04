Ruben Nicolai is de presentator van het nieuwe RTL-programma The Masked Singer, vertelt RTL-topman Sven Sauvé in gesprek met het AD.

In het muziekprogramma zingen bekende personen een nummer terwijl ze onherkenbaar zijn.

Het format is in de VS sinds begin dit jaar te zien. Daar deden verschillende komieken en sporters mee en zaten artiesten als Nicole Scherzinger en Robin Thicke in de jury.

Verdere details over de Nederlandse versie zijn nog niet bekendgemaakt.